Etiketine kanmayın: Fıstık diye bezelye, pekmez diye şeker yedirmişler

Gıda ürünlerinde yapılan hilelere yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede, “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında yer alan firma ve ürünler güncellendi.

Son güncellemede iki ünlü markanın daha listeye eklendiği açıklandı.

FISTIK YERİNE BEZELYE, PEKMEZ YERİNE ŞEKER

Bakanlık tarafından yayınlanan listede FROPİEKİDS markasına ait fıstık kaplı vitaminli toplarda bezelye tespit edildi.

Helvacızade markasına ait üzüm pekmezinde ise şeker ilavesi tespit edildi.