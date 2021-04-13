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Eyüpsultan Camii bu yıl da ilk iftarda boş kaldı

Eyüpsultan Camii bu yıl da ilk iftarda boş kaldı

Koronavirüs nedeniyle Eyüpsultan Camii geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda boş kaldı.