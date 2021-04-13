Eyüpsultan Camii bu yıl da ilk iftarda boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle Eyüpsultan Camii geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda boş kaldı.
- İHA
- 13.04.2021 - 21:25
- Güncelleme : 13.04.2021 - 21:45
Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda sessiz kaldı.
EYÜPSULTAN MEYDANI'NIN BOŞ HALİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Pandemi öncesindeki iftar vakitlerinde insanların akın ettiği Eyüpsultan Meydanı’nın boş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan mahyalarla süslenen minarelerin İstanbul manzarasıyla birleştiği anlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Eyüpsultan Camii bu yıl da ilk iftarda boş kaldı VİDEO