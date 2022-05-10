Fahrettin Altun: Türkiye Marka Ofisimizi kurduk
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Marka Ofisi'nin kurulduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 02:13
Koordinatörlüğüne Nur Özkan Erbay'ın atandığı İletişim Başkanlığı çatısı altında, Türkiye Marka Ofisi kuruldu.
Haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından paylaştı.
"Türkiye Marka Ofisimizi kurduk"
Altun paylaşımında, "İletişim Başkanlığımızın çatısı altında Türkiye Marka Ofisimizi kurduk. Türkiye markasını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın gerçekleşeceği ofisimizin koordinatörü olarak atanan Nur Özkan Erbay arkadaşımızı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.