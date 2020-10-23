Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek tedbir konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mücadelesi kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, Bursa ve Türkiye genelindeki salgın verilerine ilişkin son durumu aktardı.

"SALGIN TÜM ÜLKEDE TIRMANIŞA GEÇTİ"

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır.

Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbulluları kurallara, gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum.

"BİLİM KURULU İSTANBUL'DA TOPLANACAK"



Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz."

Fahrettin Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

