Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaretinin ardından çalışanlara aşure gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında Gamze Acar adlı çalışana "Ne istersin" diye soran Bakan Fahrettin Koca, "Aşure" cevabını aldı.

Bakan Koca ziyaretin ardındanise 112 çalışanlarına sürpriz yapıp, aşure gönderdi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Twitter hesabından Bakan Kocaya teşekkür eden Acar şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Sn @drfahrettinkoca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, aşure dedim birden; sonra da birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 alemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz."

Fahrettin Koca'dan 112 çalışanlarına aşure sürprizi ViDEO



"MORAL VE MOTİVASYON OLSUN"

Bakan Koca da teşekkür mesajına cevaben "Afiyet ve moral motivasyon olsun. 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar" yanıtını verdi.