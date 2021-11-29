Fahrettin Koca'dan fırtınayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

3 İLDE HASAR MEYDANA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Fırtınada İstanbul, Bursa ve Bolu'da hasar meydana geldiğini ve yaralananların olduğunu belirten Koca, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yoğun şekilde olmak üzere, bazı ilçelerde afetlerin yaşandığını aktardı.

"38 KİŞİ YARALANDI, 4 KİŞİ İSE HAYATINI KAYBETTİ"

Koca, saat 17.30 itibarıyla afette son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımızla hastaneye nakledilmiştir.

"24 ADET AMBULANS, 3 ADET UMKE TİMİ VE 87 SAĞLIK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA"

Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."