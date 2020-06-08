Fatih Erbakan: Seçim barajı yüzde 5'e çekilmeli

Yüzde 10'luk seçim barajını "milletin iradesinin önüne set çekilmesi" olarak tanımlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, söz konusu uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim barajı konusunda açıklamalarda bulundu.

Yüzde 10 barajının adalet ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Erbakan, 5 milyonun üzerinde oy alan bir siyasi partinin dahi TBMM’de temsil hakkına sahip olamadığını söyleyerek, barajın yüzde 5'e çekilmesini talep etti.

"ADALET İLKESİNE AYKIRI"

Seçim kanunuyla ilgili değişiklikler yapılması' gündemine ilişkin konuşan Erbakan, "Yüzde 10’luk seçim barajı adalet ilkesine aykırıdır, millet iradesinin tecellisine engeldir. Askeri darbe dönemlerinin bir kalıntısı olarak hala uygulanan yüzde 10’luk seçim barajı nedeniyle neredeyse 5 milyonun üzerinde oy alan bir siyasi parti dahi TBMM’de temsil hakkına sahip olamıyor. Böylelikle 5 milyon oy alan bir siyasi partinin hakkı olan milletvekillerini barajı aşan diğer partiler alıyor.

SEÇİM BARAJI İÇİN YÜZDE 5 TALEBİ



Diğer taraftan da, 2002 seçimlerinde gördüğümüz gibi oyların 3’te 1’ini alan bir parti de mecliste 3’te 2 oranında temsil hakkına sahip oluyor. Bugün “gelişmiş ülkeler” olarak nitelenen ülkelerde, hatta gelişmekte olan ülkeler olarak ifade edilen ülkelerde dahi görülmeyen, seçmenin tercihleri ve milletin iradesi önüne set çekilmesi manasını taşıyan bu uygulamanın bir an evvel terk edilmesi gereklidir. Yeniden Refah Partisi olarak, bu adaletsiz ve mantıksız, millet iradesini, temsilde adalet ilkesini hiçe sayan uygulamanın sona erdirilmesini, seçim barajının hiç olmazsa yüzde 5’e çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GÜNEŞ MOTEL AYIBI HALA HAFIZALARDA"

Fatih Erbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, kamuoyunda “kiralık vekil” veya “ödünç vekil” olarak adlandırılan uygulamaya 'askıda vekil' teşbihi yaparak bunun milletin iradesini hiçe saymak olduğunu belirtti.

"Siyasi tarihimiz, bir partiden seçilip, başka siyasi partilerde siyaset yapan milletvekili örnekleriyle doludur" diyen Erbakan şunları söyledi:

"Bunun en önemlilerinden bir tanesi, siyasi tarihimizin ayıbı olarak hafızalara kazınan 'Güneş Motel' operasyonudur. 1977 seçimlerinde, Adalet Partisi’nden seçilen 11 milletvekili, partilerinden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuracağı hükümeti desteklemişler ve bu vekillerin çoğunluğu, kurulan hükümette bakan olarak görev almışlardır. CHP, hükümet kurmak için yeterli olmayan milletvekili sayısını, başka partilerin milletvekillerini bakanlık koltuğu karşılığında transfer etmek suretiyle tamamlamış ve hükümet olmuştur.





Siyasi ahlakı ve seçmen iradesini yok sayan bu ayıp, 'Güneş Motel Vakası' olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Bugün de ana muhalefet Partisi, yeni kurulan bazı partilere çağrıda bulunarak, seçimlere katılma hakkını kazanabilmeleri için, geçen seçimde uyguladıkları yöntemi hatırlatarak, “ödünç vekil” vermeye hazır olduklarını beyan etmiştir. Yapılması ihtimal dahilinde olan bir erken seçimde aynı yöntemi kullanacakları anlaşılmaktadır."

YİNE AYNI OYUN OYNANIYOR

Benzer şekilde bir senaryo yazıldığını ve tüm milletin gözü önünde bir oyun oynandığını ifade eden Erbakan, "Her şey bittikten sonra 'evli evine, köylü köyüne' gidiyor. Eğer bu tür uygulamalar devam ederse, ülkemiz ve siyasi partilerimiz, sürekli olarak iç ve dış destekli operasyonlarla ve komplolarla karşı karşıya kalacaktır. Millet irademiz sürekli olarak zedelenecektir. 'Askıda vekil uygulaması' milletin iradesini yok saymaktır." diye konuştu.

"ASKIDA VEKİL UYGULAMASI MİLLETİN İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR"

Ödünç vekil verme teklifini Anadolu'da gelenek olan 'askıda ekmek' adetine benzeten Erbakan, "Atalarımız 'Teşbihte hata olmaz' derler. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak aynı teşbihte bulunuyoruz ve 'Askıda Vekil Uygulamasına' karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Kim 'Er Meydanı'na çıkmak istiyorsa, iktidara yürümek istiyorsa bu meydana çıkmanın şartlarını taşıması gerekmektedir.

Aynen bizim gibi, Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlayarak, alnının teriyle, bileğinin gücüyle, yarışa katılma hakkını kazanması gerekmektedir. Bunun dışında farklı yolların denenmesi halinde, milletimizin egemenlik hakkı ve millet iradesi çiğnenmiş olur." şeklinde konuştu.