Fatih’te ahşap iki binada yangın çıktı

Yan yana bulunan iki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER YANGINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri yolların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

İtfaiye ekipleri yanan binalara ulaşmak için Haseki Sultan Cami'nin bahçesinden girerek, arka kapıyı kırıp yangının olduğu sokağa ulaşabildi.

Fatih’te ahşap iki binada yangın

BİNALARDA KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDI

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında ise ahşap binalarda kısmi çökmeler gerçekleşti.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.