Fatih'te polislerden Arap turist kılığında taksi denetimi

Sivil trafik polisleri turist kılığında bindikleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde taksicilere ceza yağarken, 4 araç bağlanarak otoparka çekildi.

Megakentte ticari taksi sorunu bir türlü çözüme kavuşamadı.

Taksiciler ve sürücüler arasında gerginlikler devam ederken, "kısa mesafe" ve "dolandırıcılık" olayları bitmek bilmiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi.

Fatih’te taksilere Arap turist kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri Aksaray’daki denetim noktasında durdurdu.

KURAL İHLALİNE TAVİZ VERİLMEDİ

Denetimde sürücülere, taksimetre açmamaktan 652 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamaktan ve sigara içmekten 144’er TL cezai işlem uygulandı.

4 TİCARİ BAĞLANDI

4 ticari taksi sürücüsüne de yolcu taşıma belgesi olmadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek araçları bağlandı.

Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri polis ekiplerine ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

TAKSİMETRE AÇMAYAN SÜRÜCÜ: HATA YAPTIK

Taksimetre açmayan bir taksi sürücüsü, “Gidecekleri yer için pazarlık ettiler. 50 TL dedim. O kadar. Gidecekleri yer o kadar yazıyordu. Pazarlığın yasak olduğunu biliyorum. Hata yaptık” diye konuştu.

"YOLCU SEÇİYORSUN DİYORLAR"

Yolcu taşıma belgesi olmayan ve yolcu seçen taksi sürücüsü Abdurrahman Okay ise, “Saat 13.30’dan 15.30 kadar 120 TL iş yapmışım. Trafikten gidilmiyor. ‘Yolcu seçiyorsun’ diyorlar. Trafik kilit. Buna bir çare bulsunlar. Müşteri el etti, onu aldım. Sivil polis bana ‘müsait misin’ demedi” dedi.