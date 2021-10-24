Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
583.000
-1.23%
BTXN Coin
21.08
-1.40%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Fethiye'de Ukraynalı paraşütçü denize düştü

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde havada paraşütü kapanan ve denize düşen Ukraynalı kadın paraşütçü, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 21:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fethiye'de Ukraynalı paraşütçü denize düştü

    Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de düzenlenen Uluslararası Hava Oyunları Festivali devam ediyor.

    UKRAYNALI KADIN PARAŞÜTÇÜ, DENİZE DÜŞTÜ

    Festivalin bugünkü bölümünde 1700 metre yükseklikteki Babadağ’dan atlayış gerçekleştiren Ukrayna uyruklu kadın paraşütçü havada paraşütü kapandı. Ukraynalı kadın paraşütçü denize düştü.

    SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

    Festival nedeniyle denizde deniz emniyeti görevi yürüten Sahil Güvenlik Dalış Timi Ukraynalı turistin düştüğü bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından deniz yüzeyinde yarı baygın vaziyette bulunan kadın paraşütçü kurtarılarak sudan çıkarıldı.

    Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı paraşütçünün ilk müdahalesi dalgıç personel tarafından yapıldı. Yaralı kadın paraşütçü Belcekız Plajı’nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline bilinci açık vaziyette teslim edildi.

    Fethiye'de Ukraynalı paraşütçü denize düştü VİDEO

    Fethiye de Ukraynalı paraşütçü denize düştü #1


    Fethiye de Ukraynalı paraşütçü denize düştü #2

    Fethiye de Ukraynalı paraşütçü denize düştü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir