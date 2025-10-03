Abone ol: Google News

Muğla'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Turizim cenneti Muğla'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Vatandaşlar ve araç sürücüleri ise yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 16:28

Muğla'da etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından şiddetli sağanak nedeniyle Menteşe'de de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

FETHİYE'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI 

Türkiye'nin turistik ilçesi Fethiye de yağmur suyuna boğuldu. 

İlçe merkezinde ve mahallelerde birçok ev ile iş yerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI 

Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Bazı yollar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ 

Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri de dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi oldu.

Bölgede rögarların taşması sonucu sokaklar göle dönerken, bazı otellerin giriş katlarını su bastı.

TURKUAZ SULAR ÇAMURA BULANDI 

Şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz sular ise çamurla karışarak kahverengiye döndü.

Yetkililer, yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

