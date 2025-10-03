Muğla'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'da etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından şiddetli sağanak nedeniyle Menteşe'de de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

FETHİYE'DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Türkiye'nin turistik ilçesi Fethiye de yağmur suyuna boğuldu.

İlçe merkezinde ve mahallelerde birçok ev ile iş yerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Bazı yollar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri de dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi oldu.

Bölgede rögarların taşması sonucu sokaklar göle dönerken, bazı otellerin giriş katlarını su bastı.

TURKUAZ SULAR ÇAMURA BULANDI

Şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz sular ise çamurla karışarak kahverengiye döndü.

Yetkililer, yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.