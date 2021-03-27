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    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı

    İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de yapılan FETö operasyonlarında, gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 kişiden gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı.
    • AA
    • 27.03.2021 - 01:50
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    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 53 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 172 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    30 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

    30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

    FETÖ nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı #1

    41 KİŞİ TUTUKLANDI

    İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle 135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i tutuklandı, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i sulh ceza hakimliğinden serbest bırakıldı.

    FETÖ nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı #2

    2 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin ise sağlık sebebiyle (koronavirüs) gözaltı kararı iptal edildi.

    9 şüpheli ise aranıyor.

    FETÖ nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı #3

    OPERASYONUN GEÇMİŞİ

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Mart'ta 123'ü muvazzaf 184 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 52 ilde ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda 172 şüpheli yakalanmıştı.

    FETÖ nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı #4

    Hakkında yakalama verilen 184 şüphelinin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu, 38'inin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.

    FETÖ nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 kişi tutuklandı #5

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