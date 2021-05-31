Fırat Kalkanı operasyon bölgesine girmeye çalışan 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere, Kahraman Mehmetçik geçit vermedi.

BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, sızma girişiminde bulunan teröristler düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Böylece, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10 oldu." denildi.