Fırtınanın ardından Ayvalık’ta gökkuşağı sürprizi

- Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
- Fırtınanın ardından ilçede gökkuşağı belirdi.
- Renkli manzara, vatandaşlarca kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dün gece saat 22.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur, kısa sürede etkisini artıran fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat süren yoğun yağışın ardından fırtına, gece boyunca etkisini sürdürdü.
TEKNE SAHİPLERİ SABAHA KADAR NÖBET TUTTU
Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde ve kıyı kesimlerinde zor anlar yaşanırken tekne sahipleri ve denizciler, olası hasara karşı teknelerinin başında sabaha kadar nöbet tuttu.
GÖKKUŞAĞI GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ
Zorlu gecenin ardından Ayvalık, pazar sabahına gökyüzünde beliren gökkuşağıyla uyandı. İlçe genelinde oluşan renkli manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek ölümsüzleştirildi.