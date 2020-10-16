Tunus uyruklu terör örgütü üyesi, sahte Suriye kimliğiyle gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Türkiye'de yakayı ele verdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı ViDEO

İNKAR ETTİ: KOCA ŞİDDETİYLE KAÇTIM

14 Ekim'de gözaltına alınan Raissi, iki gün boyunca sorgulandı. İfadesinde her şeyi inkar eden zanlı, koca şiddeti nedeniyle Fransa’dan kaçtığını öne sürdü.

4 yıldır aranan DEAŞ üyesinin, yaklaşık 5 ay önce Suriye üzerinden Adana’ya geldiği öğrenildi.

FRANSA TARAFINDAN ARANIYORDU

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soumaya Raissi'nin ilk eşi Rached Raissi'nin, 2016 yılında Gaziantep’te yakalanıp tutuklandığı, daha sonra sınır dışı edildiği öğrenildi. Zanlı kadının kayınbiraderinin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÖSTERDİĞİ KİŞİYLE EVLENDİ

2016 yılında Fransa’dan kaçıp Suriye’ye giden Soumaya Raissi'nin, bu ülkede terör örgütünün gösterdiği bir kişiyle evlenip, bir çocuk dünyaya getirdiği de kaydedildi.