Fransız basınının gündemi Türkiye'nin sağlıktaki başarısı

France 24 kanalı, Türkiye'nin koronadaki başarısını belgelemek için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çekimler yaptı.

Türkiye'nin başta koronavirüs olmak üzere sağlıktaki başarısı dünya basını tarafından yakından takip ediliyor...

Daha önce BBC, CNN International, DW ve FUJİ TV’ye haber olan Cerrahpaşa'daki korona ile mücadele, bu sefer Fransızların gündeminde...

Fransa’nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24, Cerrahpaşa'da çekimler geçekleştirdi.



Cerrahpaşa’nın, korona ile mücadelenin sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, Türkiye’nin başarısındaki etkenlerin uygulanan tedavilerin yanı sıra, 65 yaş üstü ve gençlerin izolasyonu olduğu anlatılıyor.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile röportaj yapılan haberde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs klinikleri ve yoğun bakım servisinde çekimler yapıldı.

TÜRKİYE'NİN KORONA İLE MÜCADELESİ ARTIK BİR MARKA

Haberde ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin korona ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası Cerrahpaşa International’ın kurulmasını sağladığı anlatılıyor.

Rektör Aydın, France 24 e yaptığı açıklamada, "Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin deneyimli doktorlarına ulaşacak" dedi.



