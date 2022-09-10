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    FSM köprüsünde dur ihtarına uymayan sürücü 2 polis memurunu yaraladı

    Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde polisin dur ihtarına uymayan ticari panelvan sürücüsü polisin kontrol noktasını da aşarak görev halindeki 2 polis memurunu yaraladı.
    • 10.09.2022 - 05:47
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    FSM köprüsünde dur ihtarına uymayan sürücü 2 polis memurunu yaraladı

    FSM Köprüsü'nde Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giriş yapan 48 AGP 572 plakalı ticari panelvana dur ikazında bulundu.

    2 polis memuru ciddi yaralandı

    Hızla gelen ticari panelvan uygulama noktasındaki polislere çaptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru da ciddi yara aldı. Yoluna devam eden araç köprüde seyir halinde Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakalı hafif ticari araca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vurarak durabilen Durmuş S kazıyı hafif sıyrıklalar atlatırken süratli gelen şahsı polis ekipleri durdurabildi.

    FSM köprüsünde dur ihtarına uymayan sürücü 2 polis memurunu yaraladı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    Sağlık ekiplerinin 'de olay yerine gelmesiyle yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, ticari araç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ambulans sevk edildi.

    FSM köprüsünde dur ihtarına uymayan sürücü 2 polis memurunu yaraladı #2

    Trafik olağan haline döndü

    Olayın ardından kaza yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri FSM köprüsünü tek taraflı şeritten kontrollü şekilde trafik akışını sağladı. Olay yerine çekicinin de gelmesiyle trafik olağan haline geri döndü.

    FSM köprüsünde dur ihtarına uymayan sürücü 2 polis memurunu yaraladı #3

    FSM köprüsünde dur ihtarına uymayan sürücü 2 polis memurunu yaraladı #4


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