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    Fuat Oktay'ın, Yunan gazetesinin çirkin manşetine yorumu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 21:51
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 21:51
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    Fuat Oktay'ın, Yunan gazetesinin çirkin manşetine yorumu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "ÇARPIK ZİHNİYETİN BİR YANSIMASI"

    Oktay açıklamasında, "Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

    Fuat Oktay ın, Yunan gazetesinin çirkin manşetine yorumu #1

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