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    Galata Kulesi’nde yeni yıl için görsel şov

    İstanbul Galata Kulesi'nde yeni yıl kutlamaları kapsamında video mapping gösterisi yapıldı.
    • 31.12.2022 - 21:40
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    Galata Kulesi’nde yeni yıl için görsel şov

    2023'e sayılı saatler kala, kutlamalar devam ediyor..

    İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde yeni yıl için görsel şov yapıldı.

    "Hoşgeldin 2023"

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride ‘Mutlu Yıllar, Hoşgeldin 2023’ yazısı yer aldı.

    Video mapping gösterisinin sonunda Türk bayrağı Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

    DHA'nın haberine göre, video mapping gösterisi belirli aralıklarla tekrar Galata Kulesi’ne yansıtılacak.

    Yeni yıl için Galata Kulesi’nde görsel şov VİDEO

    Galata Kulesi’nde yeni yıl için görsel şov #1

    Galata Kulesi’nde yeni yıl için görsel şov #2

    Galata Kulesi’nde yeni yıl için görsel şov #3

    Galata Kulesi’nde yeni yıl için görsel şov #4


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