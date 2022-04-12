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    Gazeteci Hasan Cemal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan beraat etti

    Gazeteci Hasan Cemal'in, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat ettiği açıklandı.
    • 12.04.2022 - 23:24
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    Gazeteci Hasan Cemal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan beraat etti

    Gazeteci Hasan Kaya Cemal’in 2016 ve 2020’de paylaştığı iki tweeti ile ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

    "Hakaret kastım yoktu"

    İHA'nın haberine göre İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Hasan Kaya Cemal ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Hasan Cemal, "Ülkede hakaret davalarıyla ifade özgürlüğü boğuluyor, söylediklerim ifade özgürlüğü çerçevesinde. Hakaret kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

    Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cemal’in beyanlarının yorum ve eleştiri niteliğinde sözler olduğu, kişinin şeref, haysiyet ve onurunu rencide edecek nitelikte olmadığı ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu belirterek sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

    Gazeteci Hasan Cemal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan beraat etti #1

    Beraatına hükmedildi

    Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hasan Kaya Cemal’in üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hasan Kaya Cemal hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    Gazeteci Hasan Cemal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan beraat etti #2


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