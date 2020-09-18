Gazeteci Taha Akyol'u dolandıran şüpheliler yakalandı

Gazeteci Taha Akyol, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından "Terör örgütleri peşinizde" diyerek dolandırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli, dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

320 BİN TL DOLANDIRILDI