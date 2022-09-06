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    Gaziantep kavruluyor: Hava sıcaklığı 43 derece

    Ülkenin en sıcak illeri arasında bulunan Gaziantep, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklardan bunalanlar caddelerdeki çeşmelerle serinliyor.
    • 06.09.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:15
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    Gaziantep kavruluyor: Hava sıcaklığı 43 derece

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte Gaziantep'te hava sıcaklığı düşüşe geçmedi.

    Kent sakinleri, yaz boyunca kavurucu sıcaklarla mücadele etti.

    Eylül ayında birçok bölgede sıcaklıklar düşmeye başlarken Gaziantep'te termometreler 43 dereceyi gösterdi.

    Çeşmeler hayat kurtarıyor

    Dışarı çıkan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken, caddelerde bulunan çeşmelerde de serinlemeyi ihmal etmiyor.

    İHA'nın aktarımına göre; yüzüne su atarak serinlemeye çalışanların yanı sıra bazı vatandaşlar ise parklarda ve ağaçların altında serinlemeyi tercih ediyor.

    Gaziantep kavruluyor: Hava sıcaklığı 43 derece #1

    "Hava sıcaklığı çok aşırı çöl sıcaklığına benziyor

    Malatya’dan gelen bir vatandaş, "Gaziantep’te eylül sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde iklim değişikliğimi ne ben de bilmiyorum. Malatya’da havalar sıcaklıkları 40 dereceyi buluyor. Gaziantep kadar sıcak değil. Gaziantep’teki hava sıcaklığı çok aşırı çöl sıcaklığına benziyor. Gaziantep’in sürekli gölgelik yerlerden yürümeye çalışıyoruz. Parklarda oturup serinlemeye çalışıyoruz.’’ diye konuştu.

    Gaziantep kavruluyor: Hava sıcaklığı 43 derece #2

    Gaziantep kavruluyor: Hava sıcaklığı 43 derece #3

    Gaziantep kavruluyor: Hava sıcaklığı 43 derece #4


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