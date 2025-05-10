Gaziantep, kupa finaline 20 ton baklava ile hazır

İHA

Gastronomisi ve tarihiyle dünya çapında ün kazanan Gaziantep, Türkiye Kupası Finali ile hem mutfağını hem de sıcak misafirperverliğini futbolseverlerle paylaşmak için gün sayıyor. Final karşılaşmasına gelen taraftarlara, şehirdeki işletmeler unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmak için hazırlıklarını tamamlıyor.

"HİJYEN VE FİYAT POLİTİKASI ÖN PLADA"

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, final için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

Trabzonspor ve Galatasaray'ın Gaziantep'te yapacağı final maçı için sabırsızlanıyoruz. Gaziantep Valiliği'nin önderliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, şehrimize gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için hijyen, fiyat politikası ve memnuniyet gibi tüm detaylara titizlikle dikkat edeceğiz.

"20 TON BAKLAVA VE KEBAP BEKLİYORUZ"

Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü: