Mardin Kızıltepe'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Ömer Akcan için yaptırılan çeşme, ilk geceden parçalandı.

22 Nisan 2010'da terör örgütü tarafından şehit edilen polisin memleketinde, adına hayrat yapıldı.

Mardin Kızıltepe'de görev yaptığı sırada hain saldırıda şehit düşen polis memuru Ömer Akcan'ın geride bıraktığı 2 çocuğunun isteği üzerine Gaziantep İslahiye'de yapılan hayrat, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

"SADECE BENİM DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'NİN ŞEHİDİ"

Şehit polisin kayınbabası Mehmet Kahramanlı bu işin peşini bırakmayacağını belirterek, "Şehidin çocukları, babamızın hayrına bir hayrat yap dediler. Burayı seçtim kendi arazimiz, kendi malımızın içinde 20 metre yer bağışladım. Köy için gelen geçen su içsin istedik. Yalnız kimisinin gözü çekemedi gereksizler, yaptığımız günün gecesi burayı kırdılar üzerindeki güller çocukları birisi küçük oğlan diğeri büyük oğlan birisi Mustafa diğeri Mehmet, şehit damadımın aynı zamanda dayımın oğlu 2010 yılında Mardin Kızıltepe de şehit oldu. Pusuya düşürdüler, bizde buraya bir yer yapalım dedik. Hayrına gelen geçen kişiler kurdu kuşu su içsin diye jandarmaya şikayetçi olduk, bunu yapan hainin ensesindeler her an yakalanır diye düşünüyoruz. Allah ordumuza milletimize güç kuvvet versin. Bu şehit sadece benim değil tüm Türkiye’nin şehidi." dedi.

Gaziantep'de şehit için yapılan hayratı kırdılar - VİDEO



ŞEHİT ANISINA KÜTÜPHANE DE YAPTIRILMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve İslahiye merkezde bulunan Cumhuriyet İlkokuluna zenginleştirilmiş Z-Kütüphane yapılarak ismine şehit Şehit Polis Ömer Akcan‘ın adı verilmişti.

Jandarmanın konu ile ilgili incelemesi devam ediyor.





















