Gaziantep'te 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'lı terörist yakalanarak sorgulandı.

DEAŞ terör örgütü üyesi bir teröristin bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan güvenlik kuvvetleri, Gaziantep'te harekete geçti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan titiz çalışma sonucu Gaziantep’te örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan M.M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.