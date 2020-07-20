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    Gaziantep'te 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'lı terörist yakalanarak sorgulandı.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 23:27
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    Gaziantep'te 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı

    DEAŞ terör örgütü üyesi bir teröristin bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan güvenlik kuvvetleri, Gaziantep'te harekete geçti.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yapılan titiz çalışma sonucu Gaziantep’te örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına aldı.

    Gözaltına alınan M.M.C., yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep'te 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı #1

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