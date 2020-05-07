Gaziantep'te kağıt toplayıcısı 2 arkadaş, çöpte buldukları yeni doğmuş bebeği ceketlerine sarıp hastaneye götürdü.

Gaziantep'te çöpten geri dönüşüm için kağıt toplayan iki arkadaş, konteynerlerden birinde yeni doğmuş bebek buldu.

Bebeği bulan iki arkadaş, ceketlerine sararak Özel Anka Hastanesi'ne getirdi.

Talihsiz bebek, burada tedavi altına alındı.

Gaziantep'te çöpte bulunan bebek tedavi altına alındı VİDEO





Özel Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, konu hakkında bir açıklama yaptı.

Sivaslı açıklamada, öğle saatlerinde hastanenin acil servisine çöp toplayan iki kişi tarafından bir bebek getirildiğini söyledi.

"VÜCUDUNDA YANIK VE EZİKLER VAR"

Bebeğin bu kişiler tarafından, kendi ceketlerine sarılı halde hastaneye getirildiğini ifade eden Sivaslı, "Çocuklar, bebeği çöpte bulduklarını söylediler. Biz de hemen bebeği yoğun bakım ünitesine aldık. Sağlık durumu şu anda orta, çok ağır değil ama nasıl, ne şartlarda doğduğunu ve oraya nasıl atıldığını bilmediğimiz için yakından izliyoruz. Bazı koruyucu tedaviler yapıyoruz. Vücudunda şu anda yaygın yara izleri, ezikler, çizikler var." diye konuştu.

"KISMEN DAHA İYİ DURUMDA"

Hemşire ve hastane çalışanlarının kız bebeğe anne şefkatiyle yaklaştığını kaydeden Sivaslı, "Müthiş bir dayanışmayla hep birlikte bebeği sahiplendiler, banyosunu yaptırdılar. Beslemeye çalıştılar. Şu anda annesini aratmayacak bir ortam oluşturdular. İlk geldiğine göre kısmen daha rahat durumda." dedi.

"DOĞUMU HASTANEDE GERÇEKLEŞMEMİŞ"

Sivaslı, bebek geldiğinde göbek bağının koparıldığını, bunun da doğumun hastanede gerçekleşmediğini gösterdiğini sözlerine ekledi.



Bu arada, bebeğin 2 kişi tarafından acil servise getirilme anı da hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları araştırma kapsamında, bebeği hastaneye getiren 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.