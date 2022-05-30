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    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler

    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler

    Gaziantep'te çocuk hırsızı olduğu öne sürülerek Suriye uyruklu, engelli ve yaşlı bir kadın darbedildi. Yaşlı kadının suratına tekme atıldığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 23:43
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    Sosyal medyadan pompalanan ve daha çok Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından desteklenen Suriyeli karşıtlığı kendisini gösteriyor.

    Yaşlı kadının suratına tekme attı

    Gaziantep'te daha önce uyuşturucu ve hırsızlıktan bir çok suç kaydı bulunan Şakir Çakır adlı şahıs, çocuk hırsızı olduğunu öne sürdüğü Suriyeli engelli bir kadının suratına tekme atarak darbetti.

    Gaziantep te engelli Suriyeli kadını darbettiler #1

    Şahıs gözaltına alındı

    Sosyal medyadan paylaşılan darp videosu tepki topladı. Tekmeyi atan Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler - Video

    "Provakatör paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır"

    Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nden sosyal medya üzerinden paylaşılan çocuk kaçırma haberlerine yalanlama geldi.

    Müdürlük'ten yapılan paylaşımda:

    "Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar, daha önce başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış, paylaşım yapan şahıslara adli işlem uygulanmıştır. İlimizde de bu tür provakatör paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup halkımızın bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

    Gaziantep te engelli Suriyeli kadını darbettiler #2

    Gaziantep te engelli Suriyeli kadını darbettiler #3


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