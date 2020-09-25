İslahiye ilçesinde, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesinin zorunlu olmasının ardından, bazı esnaf vitrinlerine 'HES kodu verilir' yazılı ilanlar astı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunlu hale getirildi.

Kodu alamayan bazı vatandaşlar da resmi binalara girip işlerini halletmek için esnaftan yardım istadi.

Gaziantep'te esnaf, vatandaşa para karşılığı HES kodu veriyor VİDEO

ESNAF 1 LİRA KARŞILIĞINDA KOD VERİYOR

Gaziantep'te, Cumhuriyet Mahallesi’nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaflar, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı.

Camlarına "HES kodu verilir" yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilere 1 TL karşılığı yardım etmeye başladı.

"GÜNDE 50-60 HES KODU VERİYORUZ"

Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" dedi.





























