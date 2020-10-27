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    Gaziantep'te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

    İslahiye'de, bir hafta önce hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 15:35
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    Gaziantep'te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

    Gaziantep'te, 20 Ekim sabahı İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki  hafif ticari araca çarptı.

    SÜRÜCÜ VE YİĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, sürücü ile yanında bulunan okula götürdüğü yeğeni ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azra Soysal (8) hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı.

    Gaziantep'te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trenin, kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #1

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #3

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #4

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #5

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #6

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #7

    Gaziantep te hemzemin geçitteki kazada 2 kişi hayatını kaybetti #8

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