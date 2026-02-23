Gaziantep'te 'kaynak' yapan 694 sürücüye 864 bin 724 TL ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen trafik denetimlerinde, 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüye 864 bin 724 TL cezai işlem uygulandı.
Yurt genelinde trafik denetimleri sürüyor.
Denetimler kapsamında, emniyet ekipleri Gaziantep'te başarılı bir çalışmaya imza attı.
694 SÜRÜCÜYE 864 BİN 724 TL CEZA KESİLDİ
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında, 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 TL cezai işlem uygulandı.
DENETİMLERİN DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ
Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameralarına yansıdı.
Kentte, benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.
