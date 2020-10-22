Gaziantep'te müebbetle yargılanan sanık 2 yıl sonra beraat etti

İki yıl önce vurularak öldürülen Oğuz Savcılı’nın ölümüne ilişkin açılan davada, tek sanık olarak müebbet hapis istemiyle yargılanan Cuma B. için beraat kararı verildi.

Gaziantep’te 2018 yılında bir berber dükkanı önünde durduğu esnada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin süren dava karara bağlandı.

Savcılı’yı öldürdüğü iddiasıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tek sanık Cuma B., suçlamaları kabul etmedi.

"ONU BEN VURMADIM"

Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen karar duruşmasında sanık, Savcılı’nın kendisinin çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

Olay günü ve esnasında başka bir arkadaşının yanında olduğunu söyleyen Cuma B., “Biz yemek yerken Oğuz ağabeyle ortak tanıdığımız birisi yanıma gelerek Oğuz ağabeyin vurulduğunu söyledi. Hatta Orhan isminde bir arkadaşımla direkt hastaneye gittik. Olay günü üzerimde siyah kaşe bir pardesüm vardı. O gün bende bere ve eldiven yoktu. Hastaneden sonra olay yerine dönüp polislere bilgi verdim. Ona gönderdiğim mesajları gösterdim. Benim ona attığım mesajlar sitem amaçlıdır. Olaydan önce bir yere onun için gidip birisine tokat atmıştım ama o beni yalnız bırakmıştı. Onu ben vurmadım. Ben A.Ö.’nün beyanlarını kabul etmiyorum. Ben ona, ‘Oğuz Savcılı’ya gününü göstereceğim. Onu vuracağım. Sakat bırakacağım’ gibi şeyler söylemedim. Ben A.Ö.’ye verilecek olan bir parayı engellediğim için bu yönlü beyanlarda bulunmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.

"SANIK CEZALANDIRILSIN"

Savcılı ailesinin avukatı Selçuk Cem Alagöz ise “Tanık A.Ö ve müşteki M.D beyanlarına göre sanığın bu suçu işlediği sabittir. Sanık cezalandırılsın.” dedi.

"TEKNİK TAKİPTE HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI"

Sanık avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, “Müşteki M.Ö.’nün beyanları hayatın olağan akışına uygun değildir. Adli Tıp raporunun teşhis yapılamayacağını belirtmesine rağmen müvekkili iki kere gördüğünü beyan etmiştir. Ancak tanık beyanlarına göre müvekkil olay yerine siyah kaşe bir montla gelmiştir. Müvekkil hakkında teknik takip yapılmıştır. Hiçbir şey çıkmamıştır. Hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

BERAAT KARARI

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mütalaasını sunan iddia makamı sanığın beraatini talep etti. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanık, tanık, müşteki ve avukat beyanlarının ve yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde sanık Cuma B.'nin suçu işlemediği yönünde kanaate varıldığı için beraatine, olayın aydınlanması ve faillerin bulunması için gerekli soruşturmanın yapılması yönünde karar verdi.