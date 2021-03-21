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    Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Gaziantep'te HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 17:34
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    Gaziantep'te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu

    HDP Gaziantep İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Nizip Caddesi üzerinde bulunan boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı.

    SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYULMADI

    Nevruz kutlamalarına Gaziantep HDP Milletvekili Mahmut Toğrul ile HDP yöneticileri katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, kutlama alanına yakın bölgedeki yollar kapatıldı. Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekip ateş yakarak nevruzu kutladı. Kutlamalar sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #1


    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #2

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #3

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #4

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #5

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #6

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #7

    Gaziantep te nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri unutuldu #8






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