Dolar
7.4508
0.234%
Euro
8.8046
-0.0624%
Altın
1928.47
-0.2823%
Borsa
1096.81
0.9656%
G. Altın
462.268
-0.0116%
Bitcoin
75805.24
-5.185%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Gaziantep'te sürüye dalan otomobil, 15 koyunu telef etti

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 hayvan telef oldu, 5 hayvan dayaralandı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 23:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te sürüye dalan otomobil, 15 koyunu telef etti

     

    Gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Musa Yıldırım'ın (32) kullandığı 27 ADC 434 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ünlü'e, ait küçükbaş hayvan sürüsüne daldı.

    15 KOYUN TELEF OLDU

    Kazada 15 koyun öldü, 5 koyun ise yaralandı. Aracın da hasar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Gaziantep te sürüye dalan otomobil, 15 koyunu telef etti #1

    Gaziantep te sürüye dalan otomobil, 15 koyunu telef etti #2

    Gaziantep te sürüye dalan otomobil, 15 koyunu telef etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir