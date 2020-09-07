Gaziantep'te sürüye dalan otomobil, 15 koyunu telef etti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 hayvan telef oldu, 5 hayvan dayaralandı.

Gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Musa Yıldırım'ın (32) kullandığı 27 ADC 434 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ünlü'e, ait küçükbaş hayvan sürüsüne daldı.

15 KOYUN TELEF OLDU

Kazada 15 koyun öldü, 5 koyun ise yaralandı. Aracın da hasar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.