Dolar
7.0852
0.5763%
Euro
7.6982
0.1496%
Altın
1698.58
-0.1915%
Borsa
98870.59
0.0286%
G. Altın
386.718
0.3435%
Bitcoin
62880.44
-0.1448%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Gaziantep'te tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Polis ekiplerince tırın içerisinde yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış 8 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 16:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'te tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde denetim yaptı.

    Denetim sırasında bir tır durduruldu.

    8 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Yapılan aramada tırın gizli bölmesine saklanmış 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Ekipler tır sürücüsünü gözaltına alırken hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

    Görüş Bildir