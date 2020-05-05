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- Gaziantep'te tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Polis ekiplerince tırın içerisinde yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış 8 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
- İHA
- 05.05.2020 - 16:05
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde denetim yaptı.
Denetim sırasında bir tır durduruldu.
8 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Yapılan aramada tırın gizli bölmesine saklanmış 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekipler tır sürücüsünü gözaltına alırken hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.