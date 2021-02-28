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    Geceyi gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz'de de görüldü

    Türkiye semaları, 23 sıralarında atmosfere giren meteorun geceyi aydınlatmasına sahne oldu.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 01:55
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 02:24
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    Geceyi gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz'de de görüldü

    Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi.

    ANKARA'NIN DOĞUSUNDAKİ BİRÇOK İLDEN GÖRÜLDÜ

    Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara’nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

    Geceyi gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz'de de görüldü-Videro

    Geceyi gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz de de görüldü #1

    ARACIYLA İLERLERKEN GÖRÜNTÜLEDİ

    Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

    ATMOSFERE GİRDİĞİ ANLAR

    Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun’un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Geceyi gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz de de görüldü #2

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