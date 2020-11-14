Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma yaptı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız. İyi niyetli, derdi bu ülkenin yarınları olan herkesle gençlerimiz adına çalışmaya, katkılarını almaya hazırız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu, daha yapıcı bir istişare ortamının olmasını temenni ederek, her türlü görüşe açık olduklarını belirtti.

Geçen yıl yapılan bütçe görüşmelerinde milletvekillerine yaptığı daveti hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl özellikle sizleri davet ettim. Gençlik merkezlerimizi, gençlik kamplarımızı, yurtlarımızı, salonlarımızı, dünyaya meydan okuyan tesis altyapımızı görmeniz için sizlere davette bulundum.

AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili dostlarımızla zaman zaman tesislerimizde bir araya geldik ama maalesef muhalefetten hiçbir vekilimizi ağırlamak mümkün olmadı.

"BİZ GENÇLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Ben davetimi yineliyorum. Mutsuz gördüğünüz, karamsar tablo çizdiğiniz gençlerimizle birlikte konuşalım. Gençlik merkezleriyle yurtlarla ilgili görüşlerini konuşalım.

Biz gençlerimizin arkasındayız. Gençlerimizle aramıza kimseyi de sokma niyetimiz yok. Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız. İyi niyetli, derdi bu ülkenin yarınları olan herkesle gençlerimiz adına çalışmaya, katkılarını almaya hazırız. Davetimi yineliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma yaptı İZLE

"GAYRETLE AŞKLA BU ÜLKE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Çalışma felsefelerinde, "durmak" olmadığını aktaran Kasapoğlu, "Maalesef bu karamsarlık tablosuna katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Hiçbir şekilde moralimizi bozmadan, inancımızı koruyarak, gayretle aşkla bu ülke için çalışacağız. Bu ülkenin gençleri için, sporcuları ve aydınlık yarınları için bugüne kadar hiçbir engelin, bariyerin moralimizi bozmadığı gibi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 18 yılda birçok devrimin yaşandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"EKONOMİDE DEVRİM YAŞADIK"

"Ekonomide devrim yaşadık. Türk lirasının altı sıfır öncesi halini de biliyoruz. Türkiye'nin 1980'li, 1990'lı yıllarını çok iyi hatırlıyoruz, biliyoruz. Gençlerin umutsuzluğundan, ayrıştırılmasından bahsedildi. Ben, ikna odalarını biliyorum, sizler de iyi biliyorsunuz.

Kızlarımızın başörtüsüyle ilgili çektikleri çileleri, gidemedikleri okulları, giremedikleri dersleri ve mezuniyetlerini biliyoruz. Peruklu süreçleri biliyoruz. Eşinin başörtüsünden dolayı, doçentliği, doktorası engellenen akademisyenleri biliyoruz.

Bürokrasiden atılanları, pek çok alanda ayrıştırmayı siz de çok iyi biliyorsunuz. Şunu taahhüt ediyoruz ki bu karanlık tabloyu bu ülkeye tekrar yaşatmamak adına bu konuda samimiyeti, gayreti olan herkesle çalışmaya devam edeceğiz."





"YURTLAR BU ÜLKENİN EN BÜYÜK VİZYON PROJELERİNDEN BİRİSİDİR"

Gençler arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını da dile getiren Kasapoğlu, yurtların son 18 yılda geldiği noktayı anlatarak, şunları kaydetti:

"Yurtlar bu ülkenin en büyük vizyon projelerinden birisidir. Hükümetimizin ve bakanlığımızın kredi ve burs vizyonu çok geniş. Her yıl amacımız bu çıtayı yükseltmek, burslardaki oranı artırmak ve daha çok gencimize ulaştırmak.

Kredilerin, gençlerimiz işe başlayana kadar geri ödemesi olmuyor. Devrimlerden bahsettik, ülkemizin 2002 sonrası gerçekleleşen tesisleşme yatırımları başka bir devrim ortaya koydu.

Elimizdeki, datalar, görseller her biri buna şahitlik eder. Önümüzdeki dönemde bunları daha verimli kullanma yolunda çalışmamız var. Sporu tabana yayma konusunda çalışmalarımız var."

Gençleri, sporcuları destekleme adına çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, "Bizim amacımız hizmet yarışı, makamlar, mevkiler geçicici. Önemli olan bu yarışta, bir sonraki arkadaşımıza bu bayrağı daha güzel şekilde teslim etmek. Amacımız bu ülkenin yarınları. Bu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Onlar da inanıyoruz ki donanımları, inançları, heyecanlarıyla bunu daha yukarılara taşıyacaklar." diye konuştu.

"Amacımız onların, yarınların Türkiyesi'nde daha donanımlı, bu rekabetçi dünyada daha güçlü yetişmelerini sağlamak." diyen Kasapoğlu, "Sorunlar var mı? Elbette var. Bunları gidermek de bizim vazifemiz. Değişen, dönüşen bir dünya. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Hem gençlik hem de spor dinamik bir alan. Dolayısıyla bunlarla ilgili yeni stratejileri üretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun birisi uyuşturucu bağımlılığı. Bu bağımlılık dijital alanda da söz konusu. Bağımlılıkla mücadeleyi bakanlık açısından asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bunu sadece bütçedeki 3 milyon liralık rakamla ifade etmek yanlış olur.

Çünkü bakanlığımızın gerçekleştirdiği pek çok projenin, hizmetin aynı zamanda bağımlılıkla birer mücadele aracı olduğunu düşünmek lazım. Dolayısıyla bu kaynakları daha verimli ve mücadele odaklı kullandığımızda inanıyorum ki uyuşturucudan da Allah'ın izniyle o sporun birleştirici ruhuyla, aramızdaki ortak anlayışla çok daha hızlı bir şekilde kurtuluruz."

Kasapoğlu, sporun birleştiren, dönüştüren, rehabilite eden bir olgu olduğuna işaret ederek, bu nedenle sporu tabana yayma anlamındaki yaklaşımları anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Tesislerin daha verimli kullanılması gerektiği çağrısını her ortamda yinelediğini söyleyen Kasapoğlu, bunun bir kültür inşa ederek hep birlikte sağlanması gerektiğini ifade etti.

Pandemi sürecini fırsata dönüştürme adına ekip olarak büyük gayret içinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki bu sürecin sonunda daha büyük fırsatlarala yarınlara yürüyeceğiz." dedi.

2002'DE 45 LİRA OLAN BURS 550 LİRAYA YÜKSELDİ

İstatistiksel bilgiler veren Kasapoğlu, 2002'de 190 olan yurt sayısının 782'ye, yatak kapasitesinin 182 binden 700 bine, burs ve kredi miktarının 45 liradan 550 liraya çıktığını belirtti.

Şu an 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin kredi aldığını aktaran Kasapoğlu, 4 bine yakın spor tesisinin bulunduğunu kaydetti.

Spor Toto aracılığıyla ülkenin dört bir yanına tesisler yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik merkezlerimizin sayısını 350'ye çıkardık. Kamplar bizim için çok mühim. Kamplarımız, ülkemizin dört bir yanına dağılmış vaziyette. Bu kampları tematik olarak düzeltme kararı aldık. İnşallah bilim kamplarımız başlayacak, pandemi nedeniyle başlatamadık. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarım, sinema, medya kampları..."

Bakan Kasapoğlu, spor turizminin de önemli bir konu olduğuna değinerek, "Bu hafta gerçekleştireceğimiz Formula 1 yarışı, ülkemizin bu anlamdaki marka değerini ortaya koyması açısından önemli. Bu standartları yükseltme adına çalışmaya devam edececeğiz." değerlendirmesini yaptı.

YURTLARA DEPREME DAYANIKLILIK TESTİ

647 yurt bloğunda depreme dayanıklılık testi yapıldığının bilgisini veren Kasapoğlu, "Riskli görülen yurtlardan 114 adedini kapattık. 114 adedin güçlendirilmesi gerçekleşti, 130 adedin güçlendirilmesi devam ediyor. Bununla birlikte uygun görülmeyerek, yıkımına karar verilen 26 yurdu da yıktık, yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktif sporcu sayısıyla ilgili de bilgiler veren Kasapoğlu, "Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383 olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bunun yeterli olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu sayıyı da el ele vererek daha yukarılara taşımak zorundayız.

Yetenek taraması projesiyle yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan en güçlü şekilde yetiştireceğiz. İnanıyorum ki yüzmede, cimnastikte, atletizmde diğer branşlarda olsun, pek çok öncü başarı da büyük başarının müjdecisi habercisidir. Özel sporcularımızın desteklenmesi için de çok önemli çalışmalarımız var." diye konuştu.

Milletvekillerinin kendi illeriyle ilgili taleplerini ve sorularını de cevaplayan Kasapoğlu, "Bütçemizin her kuruşunu milletimiz için, yarınlar adına harcamak için çalışmamız devam edecek. Bütçemiz hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi.