Giresun’da 55 yıllık cami, imar planında unutuldu: Yıkılma riski var

Giresun Aksu Mahallesi Sahil Yolu’nda 1971 yılında hayırsever bir vatandaş tarafından inşa edilen Hacı Muharrem Öztürk Camii, CHP’li belediyenin son imar revizyonunda plan dışı bırakıldı. 55 yıldır bölge halkının ibadet ihtiyacını karşılayan caminin yeni planlarda yer almaması, hem hukuki hem de toplumsal tepkilere yol açtı.

"CAMİNİN GELECEĞİ TEHLİKEDE"

Avukat Ertuğrul Genç, caminin imar planından çıkarılmasının hiçbir gerekçe olmadan yapıldığını vurguladı:

Bu cami resmi statüsü olan bir ibadethanedir. Plan dışında bırakılması, hem mevcut yapıyı hem de gelecekte yapılacak tadilat veya restorasyonları doğrudan etkiler. Artık burası imar planında 'ibadet alanı' olarak görünmüyor, bu nedenle ruhsat verilmesi mümkün olmayacaktır.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Genç, plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı. Ayrıca kamuoyuna, benzer durumların başka alanlarda da yaşanabileceği uyarısında bulundu:

"Herkesin kendi yakınındaki okul, cami ve park alanlarını yeni revizyon imar planı içerisinde kontrol etmesinde fayda var."