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    Giresun'da hamile kadın için helikopter gönderildi

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sel nedeniyle yolu kapanan Yeşilpınar köyünde doğum sancısı tutan Ayşe Eceoğlu, helikopter ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne nakledildi.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 00:52
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    Giresun'da hamile kadın için helikopter gönderildi

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaşanan şiddetli sel nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yeşilpınar köyünde doğum sancısı tutan 33 yaşındaki Ayşe Eceoğlu’nun imdadına Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter yetişti.

    HAMİLE KADIN İÇİN HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

    Yağlıdere-Alucra yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle doğum sancısı tutan Ayşe Eceoğlu için Sağlık Bakanlığından helikopter talep edildi. Talebin üzerine Sağlık Bakanlığından havalanan helikopter, 1 doktor ve 1 sağlık personeliyle Yeşilpınar köyündeki Süleyman Kul Ortaokulu’nun bahçesine iniş yaptı.

    Ambulansla helikoptere taşınan Ayşe Eceoğlu, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

    Giresun da hamile kadın için helikopter gönderildi #1

    Giresun da hamile kadın için helikopter gönderildi #2

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