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    Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

    Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabulduk köyüne ulaşım sağlayan karayolu trafiğe kapandı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 22:29
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 23:22
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    Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

    Keşap ilçesinden Karabulduk köyüne giden karayolunun 15’inci kilometresinde akşam saatlerinde bir heyelan meydana geldi.

    KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

    Karayolu güvenlik nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Heyelan bölgesine yol gösterici levhalar yerleştirilerek alternatif güzergâh üzerinden ulaşım sağlanıyor.

    Karabulduk köyüne gitmek isteyenler için Merkeze bağlı Duroğlu beldesinden Yenicehisar-Arnavut köyü üzerinden ulaşımın sağlandığı bildirildi.

    Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı #1

    Giresun’da heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı #2

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