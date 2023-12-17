Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Giresun'da Paşakonağı Yaylası'ndan dönüşte yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle 28 NS 647 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
150 metrelik uçuruma yuvarlandı
Araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bir kişi yaşamını yitirdi
Kazada Temel Terzioğlu’nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta bulunan 3 yaralı ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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