Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Giresun’un Bulancak ilçesi Paşakonağı Yaylası'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA

Giresun'da Paşakonağı Yaylası'ndan dönüşte yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle 28 NS 647 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

150 metrelik uçuruma yuvarlandı

Araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir kişi yaşamını yitirdi

Kazada Temel Terzioğlu’nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta bulunan 3 yaralı ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)