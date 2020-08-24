Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Giresun'da geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların neden olduğu su taşkınlarında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Sel felaketinde sulara kapılıp kaybolanları arama çalışmaları devam ederken 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Bölgede incelemelerini sürdüren, arama alanının genişletildiğini ve devam ettiğini bildiren Soylu, "Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." ifadelerini kullandı.