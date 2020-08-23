Giresun'da yaşanan sel sırasında, cadde üzerinden adeta nehir gibi akan suların araçları sürükleme görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Karadeniz bölgesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde su taşkınlarına neden oldu.

Bölgede meydana gelen sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi.

Afad ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, felaketin yaşandığı saatlerde çekilen görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giresun'daki sel felaketinin yeni görüntüleri VİDEO



GİRESUN'DAKİ FELAKETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Her bir karede yaşanan felaketin büyüklüğünün daha da iyi anlaşıldığı yeni bir görüntü sosyal medyada paylaşıma girdi.

Görüntülerde, Dereli ilçesinde bir caddede sel sularının adeta azgın bir nehir gibi araçları nasıl önüne katıp sürüklediği görülüyor.



