İbrahim Yumaklı: Göksu Havzası Sulama Projesi'nde boru döşeme tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'daki önemli bir sulama yatırımında kritik bir aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göksu Havzası Sulama Projesi'ne ilişkin gelişmeleri aktardı.

"PROJENİN BORU DÖŞEME İMALATI TAMAMLANDI"

Bakan Yumaklı, paylaşımına "Bölgemize ve Konya’mıza hayırlı olsun" notunu düştü.

Yumaklı, 2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatının tamamlandığını belirtti.

"TAMAMLANDIĞINDA EKONOMİYE 522 MİLYON TL KATKI SAĞLAYACAK"

Proje tamamlandığında; 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, 2 bin 820 vatandaşımıza istihdam sağlanacak, ülke ekonomisine yıllık 522 milyon lira katkı sunulacak.

Yumaklı, projenin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütüldüğünü belirtti.