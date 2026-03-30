Gök gürültülü sağanak yurdu etkisi altına alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde değişken hava koşulları etkili olacak.

Birçok bölgede yağmur beklentisi yüksek; gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyrediyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle güney ve batı kesimlerde yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bazı noktalarda gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış ihtimali var.

Doğu bölgelerde daha az yağışlı, ancak yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur görülebilir.

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerine yakın veya hafif altında.

YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDİYOR

Salı günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Batı ve orta kesimlerde güneşli hava artarken, doğu ve iç bölgelerde yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da, yüksek rakımlı alanlarda kar veya karla karışık yağmur bekleniyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Çarşamba günü yağışın en yoğun olduğu günlerden biri olması bekleniyor.

Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'nun bazı alanlarında gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, bazı iç kesimlerde daha düşük olacağı değerlendiriliyor.

YAĞIŞ HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Perşembe günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi, ancak batı kesimlerden başlayarak azalması bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de yer yer sağanakların görüleceği, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur veya kar daha baskın olacağı öngörülüyor.

Bazı doğu illerinde kuvvetli yağış, sıcaklıklarda batıdan itibaren artış görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞACAK

Cuma günü yağışların genel olarak azalması, ancak Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve bazı iç kesimlerde hala yağışlı geçmesi bekleniyor.

Batı ve güneybatı bölgelerde güneşli havanın etkisini artıracağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların, salı günüden itibaren başlayan artışla birlikte mevsim normallerine yaklaşmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

