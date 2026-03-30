Menderes Nehri taştı, İncirliova-Koçarlı yolu su altında kaldı

Aydın’da gece saat 04.00 civarında su seviyesi kritik düzeye ulaşan Menderes Nehri, Koçarlı ilçesi çevresindeki tarım arazilerine taştı. Taşkın nedeniyle tarlalar ve bahçelerde su birikintileri oluşurken, ekili alanlarda zarar meydana geldi.

ULAŞIM AKSADI, KARAYOLU KAPATILDI

Taşkın suları İncirliova-Koçarlı karayolunu da etkileyerek trafiğin bir süreliğine durmasına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Menderes Köprüsü’nü tıkayan moloz ve odun parçalarını temizlemek için çalışmalar başlattı.

EKİPLERDEN MÜDAHALE

Yapılan müdahale sonrası suyun akışı kontrol altına alınırken, karayolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, bölgede olası yeni taşkınlara karşı ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.