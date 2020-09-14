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    Gökçeada'da orman yangını

    Gökçeada'da orman yangını

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda yangın çıktı.
    • AA
    • 14.09.2020 - 04:37
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    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Yıldızköy mevkisindeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGIN KÖYE İLERLERKEN MÜDAHALE EDİLDİ

    Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen yangına Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Gökçeada İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

    Gökçeada da orman yangını #1

    YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

    Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması ile büyük bölümü kontrol altına alınan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

    Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

    Gökçeada da orman yangını #2

    "BÜYÜK BİR TEHLİKE ÖNLENDİ"

    Ekiplerin yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirten Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa sürede tamamı söndürülür." dedi.

    Gökçeada da orman yangını #3

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