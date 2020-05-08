Görme engelli adam, yıkılmak üzere olan evde yaşıyor

Sakarya'da yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşayan görme engelli yaşlı adam, "Bu ev yıkılmış halde, gözlerim hiç görmüyor" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde yaşayan Alaattin Çoban (73), yıkılmak üzere olan evinde tek başına hayat mücadelesi veriyor.

Yaşlı adam, Kaynarca ilçe merkezindeki kardeşinin yardımı ve mahalle sakinlerinin desteğiyle ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çocukken gece körlüğü hastalığı geçiren Çoban, hastalığın ilerlemesiyle görme yetisinin tamamen kaybolduğunu belirtti.

"EVİ ONARMA İMKANIM YOK"

Evinin yıkılmak üzere olduğunu kendisine ekmek getiren bir fırın sahibinin söylemesi üzerine fark ettiğini söyleyen Alaattin Çoban, evinde korku içerisinde yaşıyor.

Daha önce birkaç kez yangın tehlikesi de atlattığını belirten Alaattin Çoban, "Sağlık durumum konusunda güvencem var ama gözlerimde rahatsızlık var ve yavaş yavaş kapandı gözlerim. Şu anda hiç görmüyor gözlerim, burada tek başıma yaşıyorum ve hiç evlenmedim. Tarım Bağ-Kur’dan emekliyim ama evi onarma imkanım yok." dedi.

"BU EV AŞAĞI VE YUKARI YIKILMIŞ HALDE"

Yeni bir ev isteyen Alaattin Çoban, "Devletten bir ev isterim. Bu ev aşağı ve yukarı yıkılmış halde, içinde durulmayacak durumda. Evi tadilat yapma ya da ev alma durumum yok. İhtiyaçlarımı gidermekte de zorlanıyorum." dedi.