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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesini planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi’nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurmuştu.

Bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesi'nin titizlikle yapılan çalışmalar sonucu 1’inci etabı tamamlandı.

HASTANENİN 1.ETABI TAMAMLANDI

Hastanenin 1.etabında; Hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesi bulunmakta.

Başarılı bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucu 1.etabı tamamlanan hastane havadan drone ile görüntülendi.

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı tamamlandı ViDEO