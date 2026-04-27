Gülistan Doku'nun arkadaşı Rojwelat'ın ailesi savcılığa başvurdu

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosya, geçtiğimiz günlerde cinayet şüphesiyle gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalarla tekrar gündeme geldi.

GÜLİSTAN'IN ARKADAŞI ROJWELAT'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bu dosyalardan biri de Gülistan Doku'nun 2 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşı Rojwelat Kızmaz dosyası oldu.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024’te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

AİLESİ BAŞSAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİ

Bu kapsamda Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu.

Başvurunun ardından Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Aile tarafından yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin daha önce mevcut olan soru işaretlerine yeni şüphelerin eklendiği ifade edildi.

Açıklamayı okuyan Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduklarını söyledi.

ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER ROJWELAT DOSYASI AÇISINDAN YENİ DELİLİ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Aykut, başvurunun yalnızca tekil bir dosyaya ilişkin olmadığını belirterek, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını ifade etti. Her iki dosyada da benzer ihmaller bulunduğunu ifade eden Aykut, kayıp başvurularına rağmen etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi gibi eksikliklerin dikkat çektiğini kaydetti. Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Aykut, bunun yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.

Aile adına yapılan açıklamada, Rojwelat Kızmaz dosyasındaki KYOK kararlarının kaldırılması, soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilerek, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

2024 YILINDA KAYBOLMUŞ, 3 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te Batman'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 3 gün sonra Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.