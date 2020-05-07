Gümüşhane Valisi: Lütfen ilimize gelmeyin

Koronavirüs salgınıyla ilgili bir süredir pozitif vakanın görülmediği Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek, “Lütfen ilimize gelmeyin” çağrısı yaptı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, koronavirüs salgınıyla mücadelenin bitmediğini hatırlatarak ilde yaşayan vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Vali Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere çağrıda bulundu.

Gümüşhanelilerin bütün kurallara uyduklarını, sosyal mesafeyi koruduklarını, gerekmedikçe evlerinden çıkmadıklarını belirten Vali Taşbilek, bundan sonraki sürecin daha da önemli olduğunu, duyarlılığın sürmesi gerektiğini aktardı.

“HİJYENE DİKKAT EDİN”

“Gümüşhaneli hemşehrilerimizin kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmaları, asla temas gerektiren durumda bulunmamaları, hijyene çok dikkat etmeleri, hijyenle birlikte sosyal ilişkilerini azaltıcı faaliyetleri yürütmeleri özel istirhamımızdır.” diyen Taşbilek, sözü il dışında yaşayanlara getirdi.

“LÜTFEN İLİMİZE GELMEYİNİZ”

Vali Taşbilek, “Lütfen olağanüstülük gerektiren durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşehrilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir. İhtiyaç duyulmadıkça, olağanüstülük olmadıkça lütfen seyahat etmeyiniz. Yerimizde, evimizde kalalım. Hep birlikte birbirimize aynı duyarlılıkta yaklaşarak bu sıkıntının üstesinden gelelim.” dedi.

“SOKAKLAR BİZİM İÇİN RİSK”

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini hatırlatan Taşbilek, “Sokaklar dün olduğu gibi bugün de bizim için risktir. Evimizde kalalım, dışarı çıkmayalım. Çıkmamız gereken olağanüstü durumlarda da sosyal mesafeye uyarak mekanlarda, kalabalık ortamlarda bulunmaksızın ihtiyaçlarımızı gidererek eve dönmek bizim için çok daha önemli. Bu kalabalıkların oluşmasına hiçbir şekilde müsaade etmemeliyiz. Biz kamu kurumları, yetkili makamlar olarak bunun takibindeyiz.” ifadelerini kullandı.